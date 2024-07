Incidente stradale nella tarda serata di ieri, 2 luglio, intorno alle 23, lungo la Toscoromagnola a Navacchio, nel comune di Cascina.

Uno scontro tra due moto ha provocato 3 feriti, tutti minorenni, che sono stati condotti all'ospedale Cisanello dalle ambulanze del 118: una ragazza in codice rosso, mentre due ragazzi uno in codice verde e uno in codice giallo.