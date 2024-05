Una nuova vittima dell'asfalto. Si è spento in ospedale Kerniqi Darli, 23enne di origini albanesi residente a Cascina, rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale avvenuto venerdì scorso, 17 maggio, in via Marsala a Riglione. La notizia trova spazio sui quotidiani locali. Secondo quanto ricostruito, il giovane era alla guida della sua moto quando, nei pressi di un attraversamento pedonale, si è verificato lo scontro con un anziano di 83 anni. Quest'ultimo ha riportato ferite gravi, ma non è apparso in pericolo di vita ai soccorritori, in quanto comunque rimasto sempre cosciente, per quanto in stato di agitazione. Il giovane invece è stato trovato non cosciente. Dopo il trasporto per entrambi in codice rosso al Pronto Soccorso, il 23enne è finito in coma. Tre giorni dopo il terribile epilogo.