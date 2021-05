Scontro con uno scooter mentre era in bici: 13enne in ospedale

Intervento d'urgenza nel primo pomeriggio di oggi, 15 maggio, per due ambulanze della Pubblica Assistenza di Pisa e Cascina. I soccorritori del 118 sono intervenuti a Navacchio, in via Nugolaio, per un incidente stradale che ha coinvolto un minorenne a bordo di una bicicletta ed uno scooter. Ad avere la peggio è stato il giovanissimo ciclista, 13 anni, trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso con un trauma toracico. Erano circa le 14.30. La dinamica del sinistro resta da chiarire.