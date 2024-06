Un brutto incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 27 giugno, sulla Strada Statale 67 nel Comune di Calcinaia. Erano circa le 20.30 quando, per cause ancora da accertarsi, tre auto sono rimaste coinvolte in un sinistro, con una delle macchine che si è ribaltata ed ha finito la sua corsa all'interno di una resede di proprietà privata. I tre conducenti sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave. Sul posto per la messa in sicurezza delle auto e dei luoghi sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sul posto anche le ambulanze del 118 ed i Carabinieri per i rilievi del caso.