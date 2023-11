Scontro in Tosco-Romagnola, un'auto carambola fuori strada davanti una casa

Un impressionante incidente stradale è avvenuto questa notte, fra il 25 e il 26 novembre, sulla via Tosco-Romagnola nel Comune di Montopoli, località Angelica. Secondo una prima ricostruzione due auto sono venute a contatto poco dopo mezzanotte, con una che è finita a sbattere contro un muro, mentre l'altra si è cappottata per carambolare fin dentro la resede di un'abitazione adiacente alla strada. In tutto sono 4 i feriti, soccorsi dal personale del 118. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi. I rilievi sono affidati ai Carabinieri.