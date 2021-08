Incidente sulla via Francesca Sud a Ponticelli: gravi due giovanissimi

Sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Pisa due ragazzi di 15 e 16 anni, a seguito di un incidente stradale avvenuto stamani 6 agosto sulla via Francesca Sud a Santa Maria a Monte, frazione Ponticelli. Secondo le prime informazioni i due minori, residenti del Comune, erano a bordo di un motocarro leggero che ha finito per impattare contro un'auto. La dinamica resta tutta da chiarire. Sul posto sono interventui i soccorritori con il Pegaso1 e l'automedica di Pontedera.