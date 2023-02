Scontro frontale su Viale D'Annunzio: un morto

Brutto incidente stradale la mattina di oggi, 19 febbraio, su Viale D'Annunzio a Pisa. Secondo le prime informazioni due auto si sarebbero scontrate frontalmente, intorno alle 6.30. Il bilancio parla di un morto ed un ferito. A perdere la vita è stato un giovane pisano di 32 anni. Portato all'ospedale di Cisanello l'altro conducente, un 41enne residente a Marina. Sul posto le ambulanze della Croce Rossa di Pisa e Pubblica Assistenza di Pisa. Presenti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di mezzi e strada, per i rilievi ha operato la Polizia Municipale.