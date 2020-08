Ritrovato il cadavere di un 70enne nel fosso dell'autostrada a Migliarino

I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, ieri sera 7 agosto, di un uomo di 70 anni trovato senza vita nel fosso dell'autostrada A12 a Migliarino Pisano, comune di Vecchiano. Quanto accaduto è tutto da capire, con lo scooter della vittima ritrovato poco lontano dal luogo in cui giaceva il corpo, poco prima del casello di Viareggio, senza apparenti segni di incidente. L'allarme è stato dato intorno alle ore 20.

Si pensa possa essere stato fatale un malore, sarà necessaria l'autopsia per stabilirlo. Sul posto per la messa in sicurezza del mezzo ed il recupero del cadavere sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa e Viareggio. Per i rilievi ha operato la Polizia Stradale.