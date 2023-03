Palo del semaforo colpito da un'auto travolge passante

Rocambolesco incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 6 marzo all'incrocio tra via Bonanno e via Gabba/Risorgimento a Pisa. Il conducente di un'auto è andato a sbattere con il palo del semaforo facendolo cadere addosso a un passante, un ragazzo di 21 anni, che è rimasto dunque ferito. Sul posto, oltre alla Polizia municipale per i rilievi, è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane in codice giallo all'ospedale.