Incidente stradale questa mattina, 20 gennaio, intorno alle 7, lungo la superstrada Fi-Pi-Li. Un autocarro, all'altezza di Lavori in direzione Livorno, ha tamponato violentemente un autoarticolato. Nello scontro l'autista del Daily frigorifero è stato parzialmente sbalzato fuori dalla cabina di guida, permettendo così ad alcuni camionisti di passaggio di poterlo soccorrere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e i sanitari del 118. L'elisoccorso Pegaso ha trasportato il ferito in ospedale, mentre AVR si è occupata della bonifica della sede stradale invasa dai detriti.

L'autogru dei Vigili del fuoco del Comando di Pisa ha assistito e collaborato alla rimozione dei mezzi.

Il tratto tra Lavori e Vicarello, direzione Livorno, è rimasto chiuso al traffico per alcune ore, fino alla riapertura nella tarda mattinata.

