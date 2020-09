Scontro auto-camion in superstrada: morto un uomo

Ancora un incidente mortale questa mattina, 10 settembre, intorno alle 6 lungo la superstrada Fi-Pi-Li tra Pontedera Est e Montopoli in direzione Firenze. Secondo le prime informazioni il sinistro ha visto coinvolti un'autovettura e un camion. L'uomo alla guida dell'auto, rimasta incastrata sotto al mezzo pesante, ha perso la vita nello scontro. Sul posto il 118 con la Misericordia di Pontedera e i Vigili del fuoco di Cascina e Pontedera.

Il tratto è stato chiuso per le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli con autogru. Si registrano code.



E' la terza vittima in meno di due mesi in superstrada. Lo scorso 24 luglio a perdere la vita era stato un 72enne che si era scontrato contro un camion mentre viaggiava a bordo della sua auto, mentre lo scorso 26 agosto era deceduta una donna di 60 anni che procedeva a bordo di un furgone insieme al marito.

In aggiornamento