Incidente in superstrada tra Ponsacco e Pontedera: morta una donna

Incidente stradale mortale poco prima delle 14 di oggi, mercoledì 26 agosto, lungo la superstrada Fi-Pi-Li tra gli svincoli Pontedera ovest-Ponsacco e Pontedera est in direzione Firenze. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti ed un furgone con due occupanti. Secondo una prima ricostruzione il furgone avrebbe tamponato un tir.

Una donna, a bordo del furgone, è deceduta nell'impatto mentre l'uomo che era con lei, un uomo di 63 anni residente in provincia di Ferrara, è stato condotto in codice giallo con un trauma cranio-facciale all'ospedale di Pontedera dal 118 intervenuto sul posto con i mezzi della Pubblica Assistenza di Fornacette e di Ponsacco e con l'automedica di Pontedera.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Pisa e Cascina e la Polizia per i rilievi e l'esatta ricostruzione della dinamica.



Per consentire i soccorsi il tratto è stato chiuso all'altezza del km 55 e si sono registrate lunghe code.

