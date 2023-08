Incidente in superstrada a Pontedera: code e rallentamenti

Disagi nel pomeriggio di oggi, 19 agosto, lungo la superstrada Fi-Pi-Li all'altezza dell'uscita Pontedera-Ponsacco, direzione Livorno, per un incidente che non ha fortunatamente provocato gravi feriti: gli occupanti dei veicoli coinvolti sono usciti dalle auto. Lo scontro ha però portato ripercussioni al traffico con code e rallentamenti nel tratto interessato. Sul posto il 118 con l'automedica e le forze dell'ordine per i rilievi.