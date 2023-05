Tamponamento a catena in superstrada: traffico bloccato

Supestrada in tilt intorno alle 8.30 di oggi, 9 maggio, per un tamponamento a catena tra sette auto. Il traffico è bloccato tra lo svincolo di Montopoli e Bivio Diramazione Pisa in direzione mare, si registrano 7 km di coda. Sull'altra corsia segnalato 1 km di coda per curiosi.

Sul posto stanno operando i soccorsi con i Vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Disagi anche nel tratto fiorentino della superstrada: segnalati 10 km di coda per incidente tra Ginestra e Scandicci verso Firenze.

AGGIORNAMENTO ORE 12: La viabilità, per quanto riguarda l'incidente nel tratto pisano della Fipili, sta tornando alla normalità.