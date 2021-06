Incidente in superstrada: lunedì di code e rallentamenti

Mattinata difficile quella di oggi, lunedì 28 giugno, per chi si è trovato a percorrere la superstrada Fi-Pi-Li. Un nuovo incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante ha infatti paralizzato l'importante arteria stradale. Si sono registrati 5 km di coda tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli ovest con code in uscita a San Miniato, a Santa Croce sull'Arno e in entrata a Empoli ovest verso Firenze. Code per curiosi tra Empoli ed Empoli ovest in direzione Livorno.