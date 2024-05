Maxi tamponamento in superstrada, sette auto coinvolte: code e feriti

Nuovi disagi lungo la superstrada Fi-Pi-Li per un maxi tamponamento che questa mattina, giovedì 2 maggio, ha visto coinvolte ben sette auto. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo di Navacchio (km 68) in direzione Pisa con lunghe code che si sono formate già a partire da Cascina.

Sei persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state trasportate negli ospedali di Pisa e Pontedera per le cure del caso.

Sul posto Polizia stradale e 118.