Tamponamenti a catena in Fi-Pi-Li: lunghe code tra Pontedera e Montopoli

Forti disagi in superstrada nel pomeriggio di oggi, 26 maggio, tra Pontedera Ovest e Montopoli in direzione Firenze. Lunghe code, anche oltre i 5 chilometri, sono segnalate dalle ore 17, per tre tamponamenti a catena che si sono verificati in zona. Con lo scorrere delle ore la situazione è peggiorata: alle 18.30 l'incolonnamento ha raggiunto i 9 chilometri di lunghezza. Due squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute per la messa in sicurezza di tutti i mezzi coinvolti. Sul posto sono state inviate diverse ambulanze, presente anche personale della Polizia Stradale e di Avr.