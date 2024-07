Tamponamenti in Fi-Pi-Li fra San Miniato e Pontedera: mattinata di disagi

Traffico molto a rilento stamani, sabato 20 luglio, sulla Fi-Pi-Li direzione mare. Sono stati tre i tamponamenti che si sono verificati fra le ore 9 e le ore 11. I vacanzieri hanno quindi dovuto aspettare per raggiungere le località costiere. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi, tuttavia sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco che la Polizia Stradale.

L'ultimo in ordine di tempo, fra due auto, è avvenuto intorno alle ore 11 al km 51 tra Montopoli Valdarno e Pontedera Ovest-Ponsacco. Intorno alle ore 11.45 erano 5 i chilometri di cosa. Il traffico è stato sbloccato solo alle ore 12, per un lento ritorno alla normalità. Gli altri due sinistri si sono verificato fra le 9 e le 9.30, sempre in zona: prima tra San Miniato e Montopoli, poi poco dopo Pontedera. Anche in questo caso non ci sarebbero state gravi conseguenze.