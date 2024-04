Tamponamento fatale in A22: morto camionista pisano di 25 anni

Una tragedia della strada che colpisce Pisa. Sull'autostrada del Brennero, ieri 22 aprile, ha perso la vita Haris Shala, 25 anni. Abitava a Caprona, era padre di una bambina di nemmeno due anni. Lavorava come camionista e proprio mentre era a bordo del suo mezzo è rimasto coinvolto in un tamponamento, che purtroppo gli è risultato fatale.

Secondo quanto si legge su VeronaSera, il sinistro è avvenuto poco dopo le ore 10, in direzione sud tra i caselli di Nogarole Rocca e Mantova Nord. Il veicolo guidato dalla vittima avrebbe tamponato l'autoarticolato che lo precedeva. Sul posto sono arrivati da Verona i Vigili del Fuoco, con due mezzi tra cui l’autogrù, e 7 operatori, che hanno utilizzato divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre dalla cabina di guida l'infortunato, rimasto incastrato. Purtroppo, nonostante l'intervento del personale del 118 arrivato sul posto con elicottero e ambulanza, non c'è stato niente da fare. Illeso l'autista dell'autoarticolato.