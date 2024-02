Camion dei rifiuti tamponato da un'auto: "La sicurezza sul lavoro sia una priorità"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

"L’incidente avvenuto giovedì 1 febbraio a Montopoli Valdarno, che ha coinvolto un lavoratore dell’igiene ambientale che stava lavorando sulla pedana posteriore del mezzo ed è stato investito da un auto, riporta l’attenzione sull’ormai noto problema della sicurezza sul lavoro". Ad accendere nuovamente i riflettori sulla delicata tematica è l'Unione Sindacale di Base Geofor.

"L’Unione Sindacale di Base da anni denuncia la pericolosità del trasporto su pedana degli operatori ecologici nella raccolta porta a porta come del resto è da anni che denuncia l’inadeguatezza di questa metodologia di raccolta che mette a serio rischio la salute dei lavoratori sia da un punto di vista legato alla pericolosità del lavoro su strada (spesso i lavoratori si ritrovano ad effettuare la raccolta su strade ad elevata percorrenza) sia da un punto di vista legato all’integrità fisica dovuta all’aumento dei volumi di rifiuti raccolti - sottolineano da Usb - purtroppo non solo in questo ambito lavorativo ma in tutti i settori, ogni anno in Italia si verifichino decine di migliaia di infortuni sui luoghi di lavoro e si contano più di mille morti; questa è una vera e propria guerra dove le vittime sono i lavoratori, vittime di un sistema, che ha come obiettivo la massimizzazione del profitto tramite l’aumento della produttività a scapito della sicurezza dei lavoratori".

"La sicurezza dei lavoratori non è una priorità, si va al lavoro ma, sempre più spesso, non si torna a casa o ci sono infortuni anche molto gravi - proseguono dal sindacato - per questo USB lotta e lavora su più piani perché la sicurezza sia una priorità, per questo, insieme a Rete Iside sta portando avanti una campagna per la presentazione di una legge di iniziativa popolare per l’introduzione del reato di omicidio e lesioni gravi e gravissime sui luoghi di lavoro. L’obiettivo è l’introduzione di una strumento di deterrenza reale che abbia effetto immediato ma anche una campagna di sensibilizzazione e uno strumento di lotta".



Sull'incidente intervengono anche i Cobas Lavoro Privato: "Questo incidente è il frutto di un ritorno ai sistemi di raccolta dei rifiuti di quasi 40 anni fa, poi dismessi perché troppo rischiosi. È indispensabile trovare soluzioni diverse, meno pericolose: è indispensabile tutelare al massimo i lavoratori cercando nuove opportunità operative".

"Lo scorso 24 novembre il Cobas ha indetto uno sciopero nazionale per l’igiene ambientale per chiedere più sicurezza sul lavoro, visti i numerosi incidenti avvenuti nel Centro-Italia. Nonostante il mancato riconoscimento dello sciopero, che ha creato dubbi ai lavoratori, la partecipazione a livello nazionale è stata più che soddisfacente - concludono - vogliamo aspettare che ci scappi il peggio o andiamo a cercare metodi più sicuri? Il Cobas di Pisa si muoverà per interpellare tutte le parti in causa, vogliamo più sicurezza per chi va a raccogliere i rifiuti dei cittadini".