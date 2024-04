Tamponamento tra due mezzi pesanti in superstrada: traffico in tilt

Nuova mattinata di disagi per gli automobilisti in transito in Fi-Pi-Li. Un tamponamento tra due mezzi pesanti (un tir è finito contro un'autocisterna) avvenuto questa mattina, 29 aprile, intorno alle 7, all'altezza dello svincolo per Lavoria, direzione Firenze, ha portato alla formazione di lunghe code. L'uscita consigliata è quella di Vicarello.



L'autista del tir è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarlo. Il conducente è stato poi affidato alle cure del 118.

Sul posto è intervenuta anche l'autogru del 115, Polizia Stradale e AVR.