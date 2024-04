Forti disagi per i viaggiatori diretti verso il mare, oggi, domenica 14 aprile. Un incidente stradale si è verificato al chilometro 50+800 della Fi-Pi-Li tra Montopoli Valdarno e Pontedera Ovest-Ponsacco, comportando il blocco della circolazione per circa un'ora.

Secondo quanto si apprende alcune auto sono venute a contatto, un tamponamento che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per la riattivazione del traffico. Il sinistro è avvenuto dopo le ore 11 e ben presto si sono formate lunghe code, che nel giro di un'ora hanno raggiunto i 6 chilometri. Non ci sono stati comunque feriti. La carreggiata è stata completamente riaperta alle ore 12.30 circa, per quanto hanno continuato a verificarsi rallentamenti per l'ingente traffico.