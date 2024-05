Gravi disagi alla circolazione stamani, 31 maggio, sulla Fi-Pi-Li a San Miniato, con lunghe code tra Pontedera est ed Empoli ovest. Secondo quanto si apprende, non erano ancora le ore 9 quando in direzione Firenze, poco prima dello svincolo di Empoli ovest, si è verificato un tamponamento fra un furgone e due autovetture, con poi il coinvolgimento di altri tre automezzi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, i sanitari e i Vigili del Fuoco di Firenze. Questi hanno dovuto estrarre dall'abitacolo una donna, affidata poi all'ambulanza.

Ben presto, come prevedibile, si sono formate lunghe code, che hanno toccato l'apice intorno alle ore 11, per una fila lunga circa 9 chilometri tra Pontedera est ed Empoli ovest. L'incidente è stato in seguito risolto e il traffico riaperto, con una progressiva riduzione della coda, che intorno alle ore 12 risultava di 5 chilometri tra Santa Croce e Empoli ovest.