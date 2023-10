Tamponano un rider e fuggono: erano in sella ad un motoveicolo rubato

A bordo di un motoveicolo hanno tamponato un rider, che stava viaggiando su un altro mezzo a due ruote, e si sono dati alla fuga. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica, 15 ottobre, in via Ulisse Dini a San Giuliano Terme. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Questura.



Giunti sul posto i poliziotti hanno identificato il rider, un 28enne residente a Pisa, il quale ha riferito che, mentre stava effettuando una consegna per lavoro, ha azionato la freccia per svoltare quando improvvisamente un motoveicolo dietro di lui, con a bordo due persone, probabilmente non accortosi delle intenzioni di svolta, ha tentato un sorpasso all’ultimo minuto senza però riuscirvi.



I due mezzi si sono così scontrati cadendo a terra, i due ragazzi a bordo del motoveicolo che sopraggiungeva si sono alzati e sono fuggiti a piedi in direzione San Giuliano Terme. Da accertamenti in banca dati i poliziotti hanno verificato che il veicolo che aveva tamponato, un Piaggio modello Medley, risultava rubato come da denuncia presentata in Questura lo scorso 13 ottobre.



Le ricerche in zona dei due fuggitivi, complice anche il buio, si sono concluse senza successo. Il mezzo è stato recuperato in attesa della riconsegna al proprietario, mentre proseguono le indagini per individuare le due persone che sono scappate. Fortunatamente il rider se l'è cavata solamente con piccole escoriazioni.