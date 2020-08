Tamponamento in zona Calambrone: 3 auto coinvolte e 8 feriti

Tamponamento avvenuto questa mattina, 15 agosto, in via Quaglierini, sulla strada che porta a Calambrone, nei pressi dell'uscita della superstrada. Come riporta LivornoToday, il bilancio è di tre auto coinvolte e otto feriti. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una famiglia con due bambini piccoli a bordo. Fortunatamente l’impatto è avvenuto a bassa velocità e tutte le persone soccorse hanno riportato solamente lievi traumi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs di cui una con il medico del 118, una della Croce Rossa e una della Misericordia di Vicarello, che hanno trasportato i malcapitati in ospedale per ulteriori accertamenti. La Polizia municipale invece ha regolato il traffico e si è occupata dei rilievi di rito.