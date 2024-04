Incidente stradale a Terricciola, tre feriti: uno è grave

Grave incidente stradale intorno alle 21 di ieri, 23 aprile, in località La Fraschetta nel comune di Terricciola. Tre persone, tutte di nazionalità georgiana, sono rimaste ferite nel sinistro. Una delle tre, un 29enne, in coma, è stato condotto dai sanitari del 118 all'ospedale di Pisa, mentre le altre due persone, meno gravi, sono state condotte in codice giallo all'ospedale di Pontedera. Da chiarire la dinamica.