Tre persone investite in due incidenti fra Pontedera e Ponsacco

I medici del 118 sono dovuti intervenire oggi, 2 marzo, sul luogo di due incidenti stradali, avvenuti nel primo pomeriggio, rispettivamente a Pontedera e Ponsacco. Secondo le prime informazioni si tratta in entrambe i casi di persone investite.

Il primo incidente è avvenuto poco dopo le ore 14 in località Chiesino, sulla via Tosco-Romagnola. Una persona è stata investita da un'auto riportando un trauma crainco. La Misericordia di Montecalvoli ha soccorso la vittima, trovata in stato cosciente. E' stata quindi trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso di Cisanello.

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in viale della Rimembranza a Ponsacco, all'altezza del civico 39. Due pedoni sono stati investiti da un'auto. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedera, la Misericordia di Peccioli con medico e la Pubblica Assistenza di Ponsacco.