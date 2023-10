Un intervento, due indisciplinati perseguiti. I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà due persone, rispettivamente per guida sotto l’influenza dell’alcool e per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quando avvenuto, in orario notturno, i militari erano all'opera per i rilievi di turno nell’hinterland pontederese per un incidente, che ha visto come protagonista un singolo conducente con la sua auto. L'uomo, che non ha riportato lesioni, è stato sottoposto ad accertamento con etilometro, risultando 'positivo' con un tasso pari a oltre il doppio del limite di legge.

Fin qui, tutto ordinario. Il dettaglio ulteriore è che durante le attività, l’equipaggio della gazzella impegnato a gestire la viabilità in sicurezza dei veicoli in transito, ha notato un automobilista che accelerava bruscamente per oltrepassarli. Insospettiti, i Carabinieri hanno raggiunto e quindi bloccato il veicolo: il guidatore è risultato essere sprovvisto della patente, poiché mai conseguita.

Per quanto accertato, il primo conducente è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida; il secondo automobilista è stato segnalato in stato di libertà per guida senza patente e resistenza a Pubblico Ufficiale.