Pontedera: fa manovra con il camion e investe un suo collega

Stava facendo manovra con il suo camion quando, inavvertitamente, ha investito un pedone. E' successo ieri, 28 aprile, nella zona industriale di Pontedera. L'uomo investito, un 57enne, si è rivelato essere un collega del camionista alla guida del mezzo pesante che non si è reso conto dell'accaduto e ha continuato la marcia. E' stato poi rintracciato e fermato da una pattuglia della Polizia Stradale che, insieme al personale del Commissariato di Pontedera, dopo aver visionato le telecamere presenti sul posto, è riuscita a identificare l’investitore.

Alla vittima, trasportata d’urgenza in ospedale, è stato riscontrato un trauma cranico ed è attualmente in prognosi riservata.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro: ulteriori accertamenti sono in corso per arrivare alla ricostruzione esatta dei fatti avvenuti.