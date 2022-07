Urto con la macchina e caduta dalla bicicletta: grave 82enne

Un grave incidente stradale si è verificato stamani, 27 luglio, sulla strada provinciale Cucigliana-Lorenzana a Fauglia, all'altezza dell'incrocio con la provinciale 35 in località Botteghino. Secondo quanto si apprende intorno alle ore 9 un'auto è entrata in collissione con un anziano ciclista, che è rovinato a terra. Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza di Collesalvetti e la Misericordia di Cenaia. Il ciclista, un 82enne di Pontedera, è stato portato in codice rosso al Pronto Soccorso di Cisanello, al momento risulta ricoverato in prognosi riservata. Alla guida della macchina c'era un 36enne di Fauglia. I Carabinieri della locale stazione hanno sequestro i mezzi al fine di procedere con gli opportuni accertamenti sulla dinamica e sulla responsabilità del sinistro.