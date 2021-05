Ubriaco alla guida provoca un incidente: patente ritirata

Nella serata di ieri, 17 maggio, una pattuglia dell’Ufficio Volanti e una della Polizia Stradale di Pisa sono intervenute nel Comune di Vecchiano a seguito di un incidente stradale fra due autovetture che fortunatamente non presentava feriti gravi. Dal controllo effettuato sul posto con l'alcoltest, gli agenti hanno accertato che il responsabile dell’incidente guidava in stato di ebrezza alcolica, evidenziando un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito. Inoltre, da un controllo in banca dati, risultava essere stato già denunciato in passato per lo stesso pericoloso comportamento.

Al conducente è stata così immediatamente ritirata la patente di guida ed è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.