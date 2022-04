In retromarcia sfonda la vetrata di un locale sul 'piazzone' a Pontedera

Singolare incidente nella serata di ieri in piazza Martiri della Libertà a Pontedera. Un'auto in retromarcia ha involontariamente sfondato la vetrata del locale, recentemente inaugurato, PokéFlash. Fortunatamente non ci sono stati feriti: il conducente, il passeggero e i passanti sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e la Polizia di Stato del Commissariato di Pontedera. Il conducente è risultato negativo all'etilometro.