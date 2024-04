I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, a conclusione degli accertamenti eseguiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto nel comprensorio nelle settimane scorse, hanno denunciato in stato di libertà una persona per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito, l'automobilista, di notte, dopo aver perso il controllo del veicolo, è andato a sbattere contro altre autovetture parcheggiate, danneggiandole. Trasportato al Pronto Soccorso è sottoposto ad accertamenti finalizzati a riscontrare eventuale assunzione di sostanze d’abuso. Dagli esami è così emerso che l'uomo aveva un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l, ben di 3 volte superiore al limite consentito dalla Legge, risultando anche positivo all’assunzione ad altre sostanze stupefacenti.

Inevitabile la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa, tanto quanto l'informativa alla competente autorità amministrativa per gli eventuali provvedimenti sulla patente di guida.