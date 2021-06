Ubriachi al volante provocano due incidenti: multati per guida in stato di ebbrezza

E' stato un fine settimana, quello appena trascorso, di controlli e servizi straordinari sul territorio da parte della Questura di Pisa, che per l'occasione ha posto al centro dell'attenzione i punti caldi rappresentati dalla zona della Stazione, piazza Vittorio Emanuele, porta a Mare, piazza Dante, piazza delle Vettovaglia, piazza dei Cavalieri, le vie limitrofe del centro storico e l'intero litorale.

Il bilancio stilato dagli agenti delle operazioni effettuate tra venerdì 25 e domenica 27 giugno evidenzia il controllo di 360 persone, 62 veicoli, 15 esercizi commerciali e 7 multe per violazione dell'ordinanza comunale 'antivetro'. Le volanti della Questura, inoltre, domenica 27 giugno hanno effettuato due interventi per altrettanti incidenti stradali: il primo alle 6.45 tra due auto, avvenuto nel Comune di Vecchiano sulla SS1 Aurelia al km 348. Uno dei conducenti, nello specifico una donna 29enne di Cecina è rimasta ferita, mentre l’altro soggetto coinvolto, un cittadino romeno 22enne sottoposto a controllo etilometrico, è risultato positivo con valori di alcol nel sangue pari a oltre il triplo del limite consentito. Pertanto è stato denunciato in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente.

Il secondo intervento è avvenuto in occasione di un incidente tra due veicoli avvenuto alle 20.40 sulla passerella di San Giusto. In questo caso una cittadina pisana 52enne è stata multata per guida in stato di ebbrezza: l'esame dell'etilometro ha rilevato un tasso di alcol nel sangue superiore al doppio dei valori consentiti.