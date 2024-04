Incidenti causati dal troppo bere: due denunce a Peccioli e Volterra

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un servizio di controllo finalizzato ad assicurare il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria due persone.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Peccioli sono intervenuti nella giurisdizione di pertinenza per un incidente: il conducente di un veicolo, dopo averne perso il controllo, è andato a sbattere contro altre vetture parcheggiate, provocando danni alle stesse. I militari hanno effettuato i rilievi di rito e sottoposto la persona al test dell’etilometro, il cui esito ha riportato un tasso di 1,45 g/l, ben 3 volte superiore al limite consentito. E' scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Volterra, nell’ambito di un altro servizio, si sono imbattuti in una dinamica simile. Questa volta il conducente protagonista dell'incidente era alla guida di un motociclo. Ha perso il controllo del mezzo e ha finito per colpire altri veicoli in sosta. I successivi accertamenti esperiti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cecina hanno stabilito che lo stesso si era posto alla guida con un valore di 2,8 g/l, ovvero con un tasso superiore di ben 4 volte dal limite consentito dalla Legge. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente di guida e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.