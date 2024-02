Legalità tra i banchi di scuola e fuori dall’aula. Le sette classi di terza media dell’istituto comprensivo Niccolini hanno dialogato con il maresciallo Gianni Meucci della stazione dei Carabinieri di Ponsacco e Capannoli per riflettere sul significato della parola legalità. Nei giorni scorsi si sono svolti una serie di incontri nella sala del Consiglio comunale, un’occasione speciale per imparare sul campo cosa voglia dire essere cittadini.

"Un progetto - hanno spiegato il sindaco Francesca Brogi e l’assessore all’istruzione Stefania Macchi - realizzato coinvolgendo l’istituzione scolastica, il Comune e le Forze dell’Ordine. Una lezione di educazione civica sul campo. Grazie al maresciallo per aver risposto a una necessità emersa proprio tra i banchi di scuola. Un’opportunità importante per parlare con i ragazzi di temi a loro vicini e fondamentali per la loro crescita. Un’iniziativa che arriva dopo aver attivato, da oltre un anno, uno sportello di ascolto che si occupa di bullismo e più in generale di supportare i ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti nelle loro richieste d’aiuto".

Incontri formativi e informativi per far entrare in contatto i ragazzi con le Forze dell’Ordine, punto di riferimento istituzionale per combattere le illegalità. "L’obiettivo di questi progetti - concludono - è gettare dei semi per costruire insieme una società migliore. Per farlo bisogna partire dal concetto di rispetto. Rispetto per gli altri, delle regole e nei confronti delle istituzioni. Grazie all’aspetto informale degli incontri, i ragazzi hanno potuto chiedere liberamente informazioni sul codice della strada, sulle sanzioni, parlare di bullismo e cyber bullismo, di alcol e sostanze stupefacenti".