I Carabinieri incontrano gli studenti di Castelnuovo Val di Cecina e Montescudaio

Nell’ambito della campagna di diffusione della cultura della legalità avviata a favore degli studenti, il comandante della Compagnia di Volterra ed il comandante della Stazione di Guardistallo hanno tenuto due distinti incontri, rispettivamente a Castelnuovo di Val di Cecina, presso la Scuola secondaria di primo grado 'Tabarrini' e, alla presenza del sindaco Fedeli, presso l’I.C. 'Griselli' a Montescudaio.



In entrambi i casi sono stati trattati, a favore degli studenti delle seconde e terze classi, gli argomenti del bullismo e cyberbullismo ed i rischi derivanti dall’uso degli stupefacenti.

I rappresentanti dell’Arma, partendo dalla definizione dei primi due fenomeni, hanno portato alla luce la loro complessità, ribadendo l’importanza di una partecipazione proattiva nel riconoscere gli episodi di violenza ad essi connessi e, una volta individuati e identificati, la necessità di veicolarne la conoscenza alle

figure preposte al loro contrasto.



Una parentesi specifica è stata dedicata al fenomeno del cyberbullismo, tanto più pericoloso quanto più subdolo e nascosto, forte dell’anonimato di cui il cyber

bullo, almeno in un primo momento, può godere e sono stati illustrati gli strumenti con i quali gli studenti possono difendersi da tale fenomeno, come l’ammonimento del questore o la possibilità di richiedere o far richiedere l’oscuramento, la rimozione e la cancellazione del materiale offensivo pubblicato in rete.



Per quanto riguarda l’utilizzo degli stupefacenti, la spiegazione è stata improntata all’illustrazione delle conseguenze sul piano giuridico, differenziate per specifici casi; le ripercussioni sono differenti a seconda che si parli di spaccio, acquisto o solo utilizzo.