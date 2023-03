'Cittadinanza attiva, istruzioni per l'uso': al via il ciclo di incontri promosso dalle Acli

'Il ruolo delle donne nella politica e nelle istituzioni'. Parte da qui il percorso di educazione alla cittadinanza attiva, promosso dalle Acli provinciali di Pisa e rivolto al mondo giovanile con lo scopo di “colmare, almeno un po’, la distanza fra questo e il bene comune, le istituzioni, e soprattutto l’esercizio del diritto di voto, dati i livelli sempre più alti di astensionismo fra gli aventi diritto più giovani” spiega la coordinatrice provinciale dei giovani Acli Laura Mureddu.

L’appuntamento è per sabato 1°aprile alle 15 alle Officine Garibaldi (via Gioberti, 39, Pisa) con un dialogo a quattro voci, moderato da Elena Lo Giacco, responsabile di Acli Toscana per la parità di genere, tra Chiara Tintori, curatrice di 'Adesso tocca a noi' (Terra Santa Edizioni), il volume dedicato ad alcune figure di donne che nei loro settori hanno fatto la differenza, Elena Tangredi, consigliera con delega alle Pari opportunità del Comune di Bientina, Chiara Volpato, responsabile nazionale del coordinamento donne Acli e, in collegamento da Parigi, Maria Chiara Prodi presidente di Acli Francia.

La seconda tappa del percorso, invece, sarà dedicata all’educazione della cittadinanza all’ambiente mentre la terza porterà in piazza le buone pratiche del terzo settore pisano, con una vera e propria fiera in cui associazioni e realtà del non profit potranno mostrare e raccontare le proprie esperienze di volontariato, servizi e progetti, e la quarta tappa sarà dedicata all’educazione alla cittadinanza dell’inclusione sociale e dei diritti all’integrazione.



Conclusione a settembre prossimo durante la Fest’Acli durante la quale saranno coinvolti direttamente gli amministratori dei territori. L’esito finale sarà l’elaborazione di un documento sul rapporto fra giovani, politica e istituzioni che, successivamente, sarà portato all’attenzione degli enti locali del territorio provinciale.

L’incontro di sabato è sostenuto anche da Casa della Giovane, Cif di Pisa, Nuovo Maschile e associazione 'Oltretutto' e patrocinato dal Comune di Bientina.