Al via il 'Filo diretto con il Questore': commercianti a confronto con le forze di Polizia per la sicurezza in città

Si terrà mercoledì 27 ottobre alle 14.30 presso il Ristorante L'Europeo di via Santa Maria 'Filo diretto con il Questore', il primo dei due appuntamenti organizzati da Confcommercio Provincia di Pisa che daranno a commercianti, imprenditori e partite Iva la possibilità di confrontarsi direttamente con il questore di Pisa Gaetano Bonaccorso.

Il primo incontro, 'Sicurezza nell'area turistica di Pisa', sarà incentrato sulle zone di Piazza Duomo, via Santa Maria, via Roma, via Cardinale Maffi e via Piave, alcune tra le aree della città in cui il tema della sicurezza ha un impatto maggiore sulle attività commerciali, mentre il secondo incontro, mercoledì 3 novembre alle 14.30 presso il Royal Victoria Hotel di Lungarno Pacinotti, sarà focalizzato sul centro storico di Pisa.

“Ringraziamo il questore per la collaborazione dimostrata - afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - grazie alla sua disponibilità è nata un'iniziativa che auspichiamo possa contribuire a far ritrovare a cittadini e imprenditori quella necessaria fiducia nei confronti delle istituzioni. Imprenditori, commercianti e titolari di bar, ristoranti e locali delle strade più frequentate da turisti e visitatori portano avanti ogni giorno la propria attività con grande dedizione e sacrificio, e chiedono risposte concrete sul tema della sicurezza, dopo il preoccupante aumento di episodi violenti, danneggiamenti e furti che mettono a repentaglio la loro incolumità e il loro lavoro”.

“Il Filo diretto con il Questore rappresenta un'importante occasione per avere un contatto immediato e diretto con il massimo rappresentante della sicurezza in città - commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - un confronto che vuole dare risposte a tutti gli imprenditori, proprio a partire dall'area turistica di Pisa, attraverso una serie di incontri a carattere itinerante che coinvolgeranno diverse zone della città”.

Gli incontri sono aperti a tutti gli imprenditori e commercianti: per partecipare è necessario registrarsi presso Confcommercio Provincia di Pisa, al numero 3347994152 o alla mail d.fontanelli@ confcommerciopisa.it