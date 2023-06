Alzheimer: incontri informativi sui servizi sanitari e sociali del territorio

Proseguono gli incontri pubblici di 'Aima, uno spazio per tutti', il servizio d’informazione e orientamento sui servizi e le prestazioni socio-sanitarie del territorio promosso dalla sezione pisana dell’Associazione italiana malattia di Alzheimer (Aima) nella sede di via Fratelli Antoni 1, nei locali dell’ex Circoscrizione 4.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 21 giugno alle 17.30 con la dottoressa Simonetta Ghezzani, responsabile Urp dell’Ausl Toscana Nord-Ovest per le zone Pisana e Alta Val di Cecina-Valdera. Durante l’incontro saranno fornite informazioni pratiche per la fruizione e l’utilizzo dei servizi sanitari, sociali e di pubblica utilità, quali, fra gli altri, la prenotazione di viste ed esami, la stampa dei referti medici e l’attivazione e l’utilizzo della tessera sanitaria.

L’incontro con la dottoressa Ghezzani segue quello dello scorso 25 maggio con la dottoressa Lucia Mauro, responsabile del settore non autosufficienza della Società della Salute della Zona Pisana che ha fornito informazioni pratiche sui servizi sociosanitari dedicati alla non autosufficienza e sulle attività di assistenza sociale del piano sanitario e sociale integrato regionale.

Inolte la sede di Aima Pisa, ospita ormai da qualche mese, uno sportello informativo gratuito e aperto a tutti i cittadini, attivo il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 con un’operatrice appositamente formata che fornisce informazioni e orientamento sui sevizi socio-sanitari del territorio.