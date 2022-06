Dal contrasto alla base dei Carabinieri al riprogettare il futuro di Coltano

Il Comitato per la difesa di Coltano e il Movimento No Base, con il supporto di esperte della Società dei Territorialisti e delle Territorialiste, avviano un percorso partecipativo, allo scopo di realizzare una mappa di necessità della zona, al fine in primis di riqualificarlo ed anche, di conseguenza, ad impedire che si subiscano decisioni calate dall'alto, come la realizzazione della base dei Carabinieri.

"In una serie di incontri aperti a tutta la cittadinanza - scrivono le due associazioni - ai quali saranno invitati i rappresentanti degli enti territoriali e del Parco e tutte le persone che vivono e operano nell’area, e utilizzando criteri scientifici suggeriti da esperti/e, vogliamo avviare un processo pubblico di ripensamento collettivo di Coltano, al fine di elaborare un progetto cucito sui reali bisogni del territorio e sulle sue numerose potenzialità. Il percorso potrà poi costituire un importante contributo alla redazione del nuovo piano di gestione del Parco, nell’intento di far nascere la Coltano del futuro".

Il primo incontro di 'Rinascecoltano' si terrà venerdì 1 luglio alle ore 18 presso il circolo Arci di Coltano, alla presenza delle esperte della Società dei Territorialisti e delle Territorialiste che "garantiranno la consistenza del metodo di lavoro. Costruiremo insieme una mappa di comunità, strumento innovativo con cui gli abitanti avranno la possibilità di rappresentare il patrimonio locale, il paesaggio e i valori che condividono e in cui si riconoscono. Effettueremo insieme una ricognizione delle risorse del territorio esplicitandone criticità e potenzialità".

Il coordinamento punterà anche a fare eventi: "L’estate di Coltano riserverà molte altre sorprese: immersioni naturalistiche, camminate di esplorazione, momenti di birdwatching (Coltano è appena stata riconosciuto hotspot nazionale), conferenze e altro, tutte iniziative collegate al percorso partecipativo che inaugureremo il 1° luglio. Naturalmente, non mancheremo di monitorare le proposte del gruppo di lavoro congiunto ministeriale, né di continuare la ricerca di fondi e bandi utili al recupero/messa in sicurezza degli edifici monumentali".