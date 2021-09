Incontri pubblici su Piano Strutturale e Piano Operativo intercomunali per Calci e Vicopisano

A partire da giovedì 9 settembre, alle ore 21.30, avrà inizio la prima serie di incontri pubblici dedicati al piano strutturale e al piano operativo intercomunali di Calci e Vicopisano e finalizzati alla formazione condivisa dei due piani. Le giornate a tema previste sono quattro e sono dedicate alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, all'illustrazione degli obiettivi e al confronto e alla formulazione di idee e proposte su tematiche specifiche.

Di seguito il programma degli incontri, tutti con inizio alle 21.30, consultabile anche sui siti istituzionali dei due Comuni e nella sezione dedicata alla pianificazione:



- 9 settembre 2021, 1° giornata: Idee per PSi e POi;



- 23 settembre 2021, 2° giornata: Le nostre colline;



- 07 ottobre 2021, 3° giornata: Paesi...a misura d'uomo;



- 21 ottobre 2021, 4° giornata: Acque dal monte all'Arno



Per ragioni di sicurezza anti Covid le serate si svolgeranno online, in modalità videoconferenza, collegandosi al seguente link: www.gotomeet.me/CdiVicopisano/ giornatepsepo. In osservanza delle vigenti leggi e regole sanitarie, gli incontri potranno essere seguiti, in presenza, anche nelle Sale consiliari dei Comuni di Calci e di Vicopisano, con posti contingentati e distanziati, muniti di mascherina e presentando il Green Pass all'ingresso.

A fini organizzativi è consigliata la prenotazione che potrà essere effettuata online tramite il link https://pianificazione.comune. calci.pi.it/eventi/, cliccando sull'evento presente nel calendario (si precisa che, nel caso si prenda parte agli incontri in presenza nelle Sale Consiliari, la prenotazione è obbligatoria, quindi i cittadini sono invitati a specificare la modalità di partecipazione). Ogni riunione sarà trasmessa anche in streaming sulle pagine Facebook istituzionali dei due Comuni e i relativi video saranno poi caricati e resteranno disponibili anche sul canale YouTube del Comune di Vicopisano.