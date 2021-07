'Distanziati, ma vicini': l'associazione L'Alba propone tre incontri sul sostegno emotivo

Dopo il lungo inverno di pandemia è arrivata l’estate del Big Fish, il primo lido italiano cogestito da persone con difficoltà psichiche: le famiglie, le associazioni e le persone con disabilità che frequentano lo stabilimento si possono incontrare ancora per un’altra stagione balneare di inclusione sociale, divertimento e cultura. E’ il luogo giusto per ospitare il progetto de 'L’Alba auto-aiuto' che con i suoi volontari si occupa di sostegno alla rete di professionisti che fa salute condivisa e sostegno alla salute mentale di tutta la collettività. Il progetto è cofinanziato da CESVOT 'Distanziati, ma vicini', un’occasione per ricordare quanto è successo e dare visibilità all’impegno e alle buone pratiche delle associazioni nel contrastare i pericoli e le sofferenze del distanziamento sociale, tramite le risorse tecnologiche. Sia in diretta facebook sulla pagina de L’Alba Associazione ( https://www.facebook.com/lalbassociazione ) che in presenza mercoledì 7 luglio sarà raccontata l’esperienza del format web 'Salute Condivisa', con Diana Gallo, presidente L'Alba auto-aiuto, Valeriana Ammannati, vicepresidente L'Alba auto-aiuto, Diego Guidi, presidente dell'associazione SosteniAmo, Chiara Farinella, riabilitatrice psichiatrica e il dottor Corrado Rossi, psichiatra. Seguiranno le testimonianze dei soci de L'Alba auto-aiuto.

La trasmissione, iniziata a novembre 2021, ha rinnovato e rafforzato il lavoro di rete tra associazioni, ospiti ogni settimana per dare visibilità, nel buio della confusione e dell’angoscia, a tantissime realtà che hanno invece continuato senza sosta ad essere un punto di riferimento e una risorsa attiva per i cittadini, come ad esempio AIPD Pisa, con cui ci sarà mercoledì 14 luglio dalle 10 alle 11 una riflessione condivisa sul 'Il sostegno emotivo con le nuove tecnologie'. Interverranno Antonella Riu, operatrice de L'Alba Associazione e Alessandra Testi, psicologa di Aipd Pisa.

La rassegna si concluderà mercoledì 11 agosto, ore 10 - 11 con l’intervento dal titolo 'Meditare a distanza' con Vincenzo Tallarico, psicoanalista e insegnante di meditazione Mindfulness Project Pisa e l’intervento della psicologa Francesca Gori, del Coordinamento Regionale Toscano dei Gruppi di Auto-Aiuto. L’ascolto di sé, tramite la meditazione, e l’ascolto tra i pari, che caratterizza la metodica dell’auto-aiuto, sono i due pilastri nella possibilità migliorare la propria resilienza.