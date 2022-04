Pontedera: serie di incontri per sensibilizzare sul corretto smaltimento dei rifiuti

Prenderà il via martedì prossimo, 26 aprile, il progetto 'Porta Aperta in Piazza', realizzato da Comune di Pontedera e Arci Valdera, con il contributo di Geofor - Retiambiente. L'iniziativa è stata presentata dalle assessore comunali Sonia Luca e Carla Cocilova, dai rappresentanti di Arci Virginia Marchetti, Adele Giannantoni e Federico Fabiani e dall'amministratrice di condomini Donatella Spina.

Il progetto, che fa seguito alla presenza di un punto fisso, sempre in zona stazione, prevede una serie di incontri, fino a fine anno, per due giorni a settimana, il martedì dalle 10.30 alle 13 e il giovedì, dalle 16 alle 18.30. Lo sportello diventa mobile, realizzato con un gazebo e una vela facilmente riconoscibile col logo dell'iniziativa e si sposterà nel quartiere Stazione - Villaggi e in alcuni condomini di Fuori del Ponte, incontrando direttamente i cittadini.

Gli scopi principali di 'Porta Aperta in Piazza' sono quelli di diventare un punto di informazione e sensibilizzazione per il corretto smaltimento dei rifiuti, fornire supporto ai servizi online per tutte le persone e svolgere un servizio di mediazione sociale per favorire la convivenza consapevole tra i residenti. Proprio su quest'ultimo punto, è prevista anche la distribuzione di un vademecum sulle corrette regole da seguire nei condomini, per abbattere potenziali fonti di conflitto e favorire la consapevolezza, la comunicazione, la coesione e il dialogo.

"E' uno sportello che va ad incontrare la cittadinanza - ha spiegato l'assessora Luca - siamo noi che andiamo in piazza e offriamo ascolto e mediazione". "Agiamo in prossimità - ha detto Cocilova - andando all'interno del quartiere per ascoltare bisogni e fornire servizi".