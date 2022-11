Lotta alle truffe: i Carabinieri incontrano gli anziani in chiesa

Continuano gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale di Pisa, a favore degli anziani.

Nei giorni consacrati alla ricorrenza di Ognissanti e alla commemorazione dei defunti, i comandanti delle Stazioni Carabinieri di Peccioli e Ponte a Egola, in un ideale abbraccio dall’Alta Valdera alla zona del cuoio sanminiatese, sono intervenuti presso la Pieve di San Verano nel comune di Peccioli e le parrocchie Sacro Cuore di Gesù e San Quintino Martire a San Donato nel Comune di San Miniato.



Al termine delle celebrazioni liturgiche hanno incontrato i fedeli, in gran parte anziani, che si sono trattenuti in chiesa per ascoltare, in attenta partecipazione, i militari che, prendendo spunto da casi realmente accaduti, hanno fornito preziosi consigli e raccomandazioni da adottare in casi sospetti, per evitare di diventare facili vittime di persone senza scrupoli.





I due comandanti di Stazione hanno invitato, tra l’altro, gli anziani a non aprire la porta agli sconosciuti, non fidarsi delle apparenze e a diffidare di telefonate ricevute da sedicenti avvocati o appartenenti alle forze di polizia che chiedono, per la risoluzione di problematiche accadute a propri familiari, il pagamento di somme di denaro o la consegna di oggetti preziosi.I presenti hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, felici di essere al centro di una benevola attenzione, interagendo fattivamente e rivolgendo numerose domande ai due comandanti.Gli incontri, nel corso dei quali è stato distribuito un pratico vademecum predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa si pongono l’obiettivo di rendere i cittadini maggiormente consapevoli del fenomeno.