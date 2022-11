Terricciola: anziani a lezione dai Carabinieri contro le truffe

Continuano gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato nell’ambito della campagna di sensibilizzazione, avviata dal Comando Provinciale di Pisa, a favore degli anziani.

Il comandante della Stazione Carabinieri di Terricciola ha incontrato gli anziani in occasione della 30ª edizione della 'Festa della Terza Età' che si è tenuta presso il Circolo 'I Lecci', nella frazione di Morrona.

All’incontro, a cui ha partecipato anche il sindaco di Terricciola, erano presenti circa 80 persone che, in un clima rilassato e conviviale, hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, interagendo fattivamente con i Carabinieri, ai quali sono state rivolte numerose domande.

Nella fase finale della Festa, in un momento di confronto, il comandante della Stazione, partendo da fatti realmente avvenuti, ha dispensato preziosi consigli e raccomandazioni, da adottare in casi sospetti, per evitare di diventare facili vittime di persone senza scrupoli, invitando gli anziani presenti, per esempio, a non aprire la porta agli sconosciuti, non fidarsi delle apparenze e a diffidare di telefonate ricevute da sedicenti avvocati o appartenenti alle forze di polizia che chiedono per la risoluzione di problematiche, accadute a familiari, il pagamento di somme di denaro o la consegna di oggetti preziosi.