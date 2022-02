Balneari ancora alle prese con il Covid: "Cercheranno di contenere al minimo l’aumento delle tariffe"

“In vista della stagione estiva ho voluto organizzare un incontro col sindaco e con i responsabili balneari delle due associazioni, Confcommercio e Confesercenti nelle figure di Fabrizio Fontani e Gianluca Tiozzo per fare il punto della situazione su tutto ciò che riguarda gli stabilimenti balneari dopo 2 anni di pandemia". A parlare è il consigliere comunale della Lega Giovanni Pasqualino.

"In primo luogo le associazioni hanno voluto affrontare l’argomento restrizioni, purtroppo a causa della pandemia gli stabilimenti hanno visto una riduzione cospicua di ombrelloni, alcuni toccano anche il 50% della capienza massima soprattutto su Marina, questo ovviamente ha messo in grosse difficoltà i concessionari che si trovano a far fronte ad un aumento dei costi fra luce e gas quasi raddoppiati con incassi drasticamente ridotti e spese sulla sanificazione dovute appunto all’emergenza Covid-19. Di fronte a tutti questi fattori assolutamente esterni all’amministrazione - sottolinea Pasqualino - a cui si aggiunge la spada di Damocle della Bolkestein, le associazioni ritengono ingiusto rovesciare tutti questi costi sul cittadino e sul cliente, per cui con grande senso di responsabilità e di rispetto per la propria clientela, cercheranno di contenere al minimo l’aumento delle tariffe. La speranza per tutti è quella di veder congelate le restrizioni già da questa estate e questo sicuramente potrà dare modo ai concessionari di poter agire con più ampio respiro. Successivamente abbiamo affrontato l’argomento accessibilità dei vialini di Calambrone, dove c’è già avviato un percorso fra il Comune di Pisa e l’Ente Parco che continua serrato verso una soluzione conclusiva. Abbiamo inoltre parlato - conclude Pasqualino - del litorale ed in particolare di Ciclilandia: a breve partiranno i lavori con la speranza, Covid permettendo, di vedere l'area protagonista di importanti eventi già da questa estate".

“In un costante e proficuo rapporto di dialogo e confronto che prosegue con questa amministrazione comunale, si è incominciato ad affrontare le varie e purtroppo gravi problematiche dei balneari. Condivisione pressoché totale sugli obiettivi, concertazione di percorsi e massima disponibilità a soluzioni sostenibili - afferma Fabrizio Fontani, presidente SIB Confcommercio - molte le criticità che il settore balneare sta vivendo sotto vari aspetti e profili, ma anche grande fiducia verso l’amministrazione comunale e alto senso di responsabilità e politica di fidelizzazione verso la clientela e la cittadinanza”.

“Speriamo di vedere presto revocate le misure di distanziamento che negli spazi all'aperto non hanno più senso in questa fase calante della pandemia, in modo da poter riattivare pienamente tutti i servizi degli stabilimenti, compresi quelli di intrattenimento ai bambini), e in modo da recuperare pienamente le economie di scala che in questi ultimi due anni sono andate perdute - aggiunge Gianluca Tiozzo, presidente FIBA Confesercenti Toscana Nord - ricordo che negli ultimi due anni non c'è statoalcun caso di contagio da Coronavirus documentato in tutte le spiagge italiane. Per la Bolkestein sappiamo che si sta lavorando a Roma e a Bruxelles, abbiamo piena fiducia che presto avremo una nuova legge quadro. L’amministrazione è molto attenta sia alle esigenze degli operatori balneari e anche degli utenti".