I rappresentanti del sindacato Usb incontrano i candidati al Rettorato dell'Università

Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo della carica a rettore dell’Università di Pisa. E proprio venerdi 8 luglio alle ore 16.30 nell’aula A1 del nuovo Polo San Rossore 1938 in via Risorgimento i tre candidati si incontreranno non solo con i lavoratori dell’Università ma anche con la componente studentesca. L’incontro è stato voluto e organizzato dall’USB (Unione Sindacale di Base) che in questa occasione, unitamente agli studenti, illustrerà agli aspiranti rettore le criticità di tutta quella parte di mondo universitario rappresentato dal personale amministrativo, tecnici laureati e di laboratorio, bibliotecari, ex lettori, esperti linguistici, informatici.

"Questo spezzone di lavoratori - spiegano i rappresentanti USB - sono spesso la prima interfaccia fra gli studenti ed il mondo universitario pisano ed abbiamo ritenuto importante che insieme ai candidati rettori si parlasse anche con loro e non soltanto di loro". L’iniziativa di venerdì ha preso spunto da un fatto increscioso, come spiegano dall’USB, che ha visto la loro delegata eletta in seno alle Rappresentanze Sindacali d’Ateneo estromessa dalle contrattazioni in base ad un regolamento voluto e ratificato dalla CGIL che forte della sua maggioranza ha escluso tutti gli altri eletti dai tavoli di trattativa. "Abbiamo denunciato questo grave attacco alla democrazia - ricordano i rappresentanti dell’USB - sia con una manifestazione davanti al Rettorato, che nell’incontro pubblico che i candidati rettori hanno avuto di recente con il sindaco. Ed a loro va il nostro ringraziamento per aver dimostrato grande sensibilità rispetto a queste problematiche e per la loro importante presenza all’iniziativa pubblica di oggi".