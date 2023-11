In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne ed in linea con la campagna di diffusione della cultura della legalità, avviata a favore degli studenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, si è tenuto a Volterra presso l’istituto Tecnico Commerciale Niccolini un incontro fra 120 studenti delle classi Iª, IIIª e IVª ed i Carabinieri. Il Comandante della Compagnia locale ha affrontato il tema delicato della violenza di genere, settore in cui l’Arma è da sempre particolarmente impegnata con costanti rapporti con i centri antiviolenza presenti sul territorio e con la continua sensibilizzazione dei giovani.

Nel corso dell’incontro, l’attenzione è stata focalizzata sui reati di maltrattamenti contro familiari, violenza sessuale e stalking, analizzandone l’origine da un punto di vista sociale e normativo e spiegando le conseguenze penali per l’autore di tale reato.

Particolare attenzione è stata riservata alla vittima del reato, illustrando le possibili strade percorribili per affrontare il delicato problema, prima fra tutte l’immediata denuncia della violenza subita, nonché le potenzialità dei centri antiviolenza, rammentando, inoltre, l’esistenza del 1522, numero di pubblica utilità attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità finalizzato a fornire un primo punto di contatto per le vittime.