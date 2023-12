Carabinieri dagli studenti della secondaria Fibonacci per contrastare il bullismo

Il Comandante della Compagnia di Pisa, accompagnato dal Comandante della Stazione Carabinieri di Pisa, ha incontrato 160 studenti delle seconde classi della Scuola Secondaria di 1° grado L. Fibonacci di Pisa. L'appuntamento rientra nella campagna di diffusione della cultura della legalità. Nell’occasione sono stati affrontati gli argomenti consoni al contesto come bullismo e cyber-bullismo.

I militari dell’Arma hanno ribatito le regole basilari della civile convivenza, di come siano parte integrante della vita quotidiana da tenere a casa e a scuola, nei confronti dei compagni di classe e dei docenti, seguendo il condiviso principio del "non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te". In riferimento al problema del bullismo, i Carabinieri hanno delineato gli elementi tipici di questo fenomeno e le conseguenze sociali e giuridiche ad esso associate; in particolare, è stato spiegato come il bullismo si manifesta sia attraverso azioni violente e intimidatorie, sia mediante condotte di coercizione psicologica per isolare la vittima, anche attraverso i social network.

E' stato sottolineato agli studenti che l'unico modo efficace per contrastare questa piaga sociale è quello di segnalare il problema, in primo luogo ai docenti e ai genitori, per poi rivolgendosi alle forze dell'ordine: si tratta di aiutare un coetaneo in difficoltà, non "fare la spia".